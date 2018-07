Bryan e Sock vencem pares masculinos em Wimbledon

Mário Aleixo - RTP Comentários 15 Jul, 2018, 09:50 / atualizado em 15 Jul, 2018, 09:50 | Ténis

A dupla norte-americana venceu o embate ao fim de cinco "sets", com parciais de 6-3, 6-7 (7-9), 6-3, 5-7 e 7-5, ao fim de três horas e 40 minutos.



Especialista na variante de pares, Mike Bryan assegurou o seu 17.º título de um "Grand Slam" em pares masculinos, o quarto na relva londrina, mas, pela primeira vez, sem a companhia do seu irmão gémeo, Bob, ausente devido a lesão, pelo que fez equipa com Jack Sock, 15.º jogador do "ranking" mundial de singulares.



Por seu turno, Sock conquistou pela segunda vez o título de pares em Wimbledon, depois de já ter vencido em 2014 com o canadiano Vasek Pospisil, numa final em que derrotaram os irmãos Bryan, dupla que jogou 76 torneios do "Grand Slam" consecutivos, antes da lesão de Bob, sofrida na primavera.