Campeã Argentina eliminada da Taça Davis pelo Cazaquistão

Lusa 17 Set, 2017, 14:22 | Ténis

Mikhail Kukushkin derrotou o argentino Diego Schwartzman, por 6-4, 6-4 e 7-6 (7-2) e assegurou o triunfo por 3-1, que colocou o Cazaquistão no Grupo Mundial, depois da descida no ano passado, e despromoveu a Argentina, após 16 anos.



A Argentina, sem o seu número um, Juan Martin del Potro, tornou-se no terceiro campeão da Taça Davis despromovido no ano seguinte ao triunfo, depois da França, em 1997, e da Suécia, em 1999.



Kukushkin, que tinha vencido Guido Pella na sexta-feira, descansou no sábado para voltar ao 'court' hoje e selar o triunfo, frente a Schwartzman, em duas horas e 45 minutos.



Em 2018, a Argentina vai disputar o Grupo 1 da Zona América, tentando o regresso ao Grupo Mundial no ano seguinte.