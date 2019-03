Estoril Open de 2020 agendado para 27 de abril, em época com nova competição

Lusa Comentários 13 Mar, 2019, 16:34 | Ténis

O torneio português, disputado no Clube de Ténis do Estoril, continua a ter lugar na 17.ª semana do calendário, numa época que arranca em 03 de janeiro, com a Taça ATP, uma nova prova por equipas que vai decorrer na Austrália, em simultâneo nas cidades de Sydney, Brisbane e numa terceira ainda a designar.



A competição, que terá a duração de 10 dias, irá ter a participação de 23 países e o ‘prize money’ rondará os 15 milhões de dólares (cerca de 13,3 milhões de euros).



A temporada termina em novembro com as ATP Finals, prova que junta os oito melhores tenistas do ‘ranking’, que pelo 10.º ano consecutivo vai decorrer em Londres.



Em 2020, o circuito ATP vai ter um total de 63 torneios, divididos por 29 países, além dos quatro habituais ‘Grand Slam’ (Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open).