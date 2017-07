Federer reentra no "top três" e João Sousa desce

Mário Aleixo - RTP 17 Jul, 2017, 12:04 / atualizado em 17 Jul, 2017, 12:04 | Ténis

Numa lista que continua a ser liderada pelo britânico Andy Murray, Federer ganhou dois lugares e regressou ao "top 3", enquanto o seu compatriota Stan Wawrinka caiu para quinto.



Nos 10 primeiros, destaque ainda para as subidas do austríaco Dominic Thiem e do japonês Kei Nishikori, que passaram a ocupar os sétimo e oitavo postos, respetivamente, enquanto o canadiano Milos Raonic caiu para o nono.



O búlgaro Grigor Dimitrov ganhou uma posição e passou a fechar o "top 10", que já não conta com o francês Jo-Wilfried Tsonga, agora 12º.



Sousa, que foi eliminado na ronda inaugural do torneio britânico, terceiro "Grand Slam" do ano, pelo alemão Dustin Brown (97º da hierarquia), perdeu um lugar e passou a ocupar o 63º posto.



Gastão Elias, o número dois português, deu um trambolhão no "ranking" e passou a ocupar a posição 139, tendo perdido 24 lugares. Pedro Sousa subiu três e segue no 150º posto.



Karolina Pliskova lidera "ranking" mundial



No "ranking" feminino, como já era esperado, a checa Karolina Pliskova passou a número um, tornando-se na 23ª jogadora a liderar a WTA e a primeira do seu país.



Em Wimbledon, apesar de ter sido eliminada na segunda ronda, Pliskova beneficiou da derrota da romena Simona Halep, número dois mundial, para alcançar a liderança da hierarquia.



A ascensão da checa ao primeiro lugar acaba com o reinado da alemã Angelique Kerber, que passou 34 semanas não consecutivas no primeiro lugar.



Michelle de Brito, que falhou a entrada no quadro principal de Wimbledon, saiu do top 200 e caiu para o 317º posto. A portuguesa perdeu 34 posições.