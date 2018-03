Gastão Elias eliminado nos `oitavos` do `challenger` de ténis de Le Gosier

Lusa Comentários 30 Mar, 2018, 08:49 | Ténis

Gastão Elias, 106.º do 'ranking' mundial, cedeu face a Peliwo, 186.º, em dois 'sets', pelos parciais de 6-4 e 7-5, num embate que durou uma hora e 29 minutos.



O jogador luso teve duas vezes um 'break' de avanço no primeiro 'set', que liderou por 2-0 e 4-3, e uma vez um 'break' de vantagem no segundo, comandando por 3-1 e 5-3, mas acabou por claudicar na parte decisiva dos parciais.



No segundo, Gastão Elias desperdiçou mesmo três 'set points', dois consecutivos, com 5-3 e 40-15, no serviço do canadiano, e um terceiro quando serviu para fechar o 'set', com 5-4, já nas vantagens.



Peliwo logrou, porém, salvar as três bolas que levariam o encontro para um terceiro 'set' e fechar o encontro com vitórias nos últimos quatro jogos, ao segundo 'match point', na sexta vez que quebrou o serviço ao português no encontro.