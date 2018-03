Gastão Elias na segunda ronda em Santiago do Chile

Lusa Comentários 05 Mar, 2018, 19:51 | Ténis

Elias, atual 104 do 'ranking' mundial, ainda sentiu alguma oposição por parte do atual 443 da hierarquia no primeiro parcial, que venceu apenas no 'tie-break' por 7-6 (7-4), vencendo o segundo por 6-4, em 1:55 horas.



Na próxima ronda, Gastão Elias vai medir forças com o vencedor do encontro entre o eslovaco Jozef Kovalik (145.º) e o italiano Alessandro Giannessi (162).



Ainda hoje, Pedro Sousa, quarto cabeça de série em Santiago e atual 119.º do mundo, defronta o espanhol Tommy Robredo, 170.º do 'ranking'.