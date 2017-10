João Domingues eliminado no "challenger" de Cali

Mário Aleixo - RTP 19 Out, 2017, 12:15 / atualizado em 19 Out, 2017, 12:15 | Ténis

No encontro, realizado na última madrugada madrugada, Domingues (170º do "ranking" mundial) esteve muito abaixo do seu adversário, que até tem pior classificação no circuito (235º), ao perder três jogos de serviço no primeiro "set".



Munar fechou o primeiro "set" em 6-1, num duelo em que perdeu na segunda vez em que servia, mas em que acabou por vencer seis jogos, e no segundo "set" voltou a ter um jogo tranquilo, com Domingues a entrar mal uma vez mais.



Antes de Cali, João Domingues, número quatro português, tinha chegado aos quartos de final do "challenger" de Buenos Aires.