João Sousa fechou época de altos e baixos

Mário Aleixo - RTP 02 Nov, 2017, 10:35 / atualizado em 02 Nov, 2017, 10:35 | Ténis

O tenista português João Sousa admitiu ter sido incapaz de realizar "um bom encontro" frente ao argentino Juan Martin del Potro, com quem voltou a perder passado uma semana, agora no Masters 1.000 de Paris.



O embate da segunda ronda do torneio terminou com uma rápida vitória por parte de del Potro, em dois "sets", paciais de 6-2 e 6-2.



Esta é a terceira vez que o luso, 58º jogador mundial, se cruzou com del Potro, 13º cabeça de série, sempre com vitória do argentino. Assim aconteceu nos Jogos Olímpicos do ano passado e de novo na passada semana em Basileia, Suíça.



Relativamente à temporada e, apesar de tudo, João Sousa faz "um balanço positivo".





Na quinta-feira, o minhoto viajou para Espanha, para disputar, em Múrcia, a partir de sexta-feira, o campeonato de clubes, ao serviço do RC Polo de Barcelona.Segunda-feira, dia 6 de novembro, o tenista estará em Portugal, dia do sorteio do Nacional Absoluto, na Beloura TA (Sintra), que irá disputar pela primeira vez.