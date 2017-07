João Sousa regressa a uns quartos de final cinco meses depois

Lusa 27 Jul, 2017, 18:03 | Ténis

Desde o Open de São Paulo, no final de fevereiro, João Sousa não atingia uns quartos de final, surgindo em Gstaad após quatro derrotas consecutivas em primeiras rondas.



Frente a Laaksonen, 95.º do mundo, o vimaranense, 61.º do ‘ranking’, precisou de apenas 56 minutos para vencer por 6-1, 6-2, repetindo o triunfo conseguido sobre o suíço na primeira eliminatória neste mesmo torneio em 2015.



Nos quartos de final, João Sousa vai defrontar o alemão Yannick Hanfmann, 170.º do ‘ranking’ e vindo da qualificação.