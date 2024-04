Nadal no Masters de Madrid sem estar a 100%, mas em dúvida para Roland Garros

Nadal, de 37 anos, antigo número um mundial, com 22 títulos em torneios do Grand Slam, admitiu que não jogaria em Roland Garros, entre 20 de maio e 09 de junho, se chegasse lá a sentir o mesmo que está a sentir agora, antes da estreia em Madrid.



“As sensações não foram perfeitas esta semana. Se não fosse o facto de ser Madrid, talvez não jogasse. Mas há muitas emoções envolvidas”, considerou o tenista natural de Maiorca.



O espanhol disse desconhecer o que vai acontecer nas próximas semanas, mas prometeu continuar a fazer todos os possíveis para jogar o próximo Grand Slam da temporada, mas tal não será possível se, na altura, se sentir como agora.



Nadal, que se estreará na quinta-feira contra o norte-americano Darwin Blanch, de 16 anos, disse que este é provavelmente o ano de despedida no torneio e espera ser competitivo pela última vez em Roland Garros, onde já venceu por 14 vezes.



“Espero poder jogar sem muitas limitações. Então veremos o que acontece. Se eu jogar sem limitações, mesmo que perca, será positivo”, afirmou Nadal, que regressou em Barcelona após uma ausência de três meses, na sequência de uma cirurgia à anca.