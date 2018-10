Novak Djokovic sobe a número dois mundial

Mário Aleixo - RTP Comentários 15 Out, 2018, 11:30 | Ténis

Em masculinos, com o português João Sousa a descer uma posição, para o 44.º lugar -- numa semana em que foi eliminado no "qualifying" do Masters 1000 de Xangai -, Djokovic destronou Roger Federer, que caiu para terceiro.



O sérvio terminou a semana com a vitória no domingo em Xangai, batendo na final do torneio chinês o croata Borna Coric, que subiu ao 13.º lugar e que tinha afastado nas meias-finais Federer.



O espanhol Rafael Nadal, com uma lesão no joelho, está afastado dos "courts" e o seu final de época permanece incerto, num momento em que contabiliza mais 215 pontos do que Djokovic na tabela mundial.



Numa situação difícil, estará o argentino Juan Martín Del Potro, quarto na classificação ATP, que sofreu uma lesão grave nos oitavos de final em Xangai, uma fratura na rótula direita, e só deverá voltar dentro de seis meses.



O português João Sousa, derrotado na qualificação de Xangai pelo francês Benoit Paire, por 6-7 (4-7), 6-4 e 6-4, caiu para a 44.ª posição, ainda longe da sua melhor classificação de sempre no ATP (28.º).



Romena dominadora







A portuguesa mais bem classificada continua a ser Inês Murta, num longínquo 583.º lugar.









Na classificação WTA, a romena Simona Halep vai terminar pelo segundo ano consecutivo a época como número um mundial, apesar de uma lesão nas costas.A romena, que conquistou este ano o primeiro "major" da sua carreira, com a vitória em Roland Garros, já disse que terá que tomar algumas decisões nos próximos dias, devido à hérnia discal de que sofre.A tenista lidera com 7.421 pontos, seguido da dinamarquesa Caroline Wozniacki, com 6.461, e da alemã Angelique Kerber, com 5.400.