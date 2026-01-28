O sonho de Swiatek acabou no dia em que `Djoko` voltou a ser bafejado pela sorte





Jannik Sinner, que se impôs sem problemas ao americano Ben Shelton, sétimo jogador ATP, com os parciais 6-3, 6-4 e 6-4, em duas horas e 23 minutos. Nas meias-finais, 'Djoko' encontrará, sétimo jogador ATP, com os parciais 6-3, 6-4 e 6-4, em duas horas e 23 minutos.











Vencedora de seis títulos do Grand Slam – a campeã em título de Wimbledon venceu Roland Garros quatro vezes e uma vez o Open dos Estados Unidos -, a número dois mundial tem falhado invariavelmente em Melbourne Park, onde nunca além das ‘meias’ (2022 e 2025), e este ano não foi exceção.Hoje,, que voltou a demonstrar uma aptidão especial para derrotar tenistas do top 10 mundial – foi a sua oitava vitória consecutiva sobre adversárias desta categoria.“Eu sei o que preciso de melhorar”, desabafou a polaca, após ser afastada pela quinta classificada do ranking WTA, que foi finalista em Melbourne Park em 2023.Na próxima ronda, Rybakina, que ganhou 18 dos seus últimos 19 encontros, vai defrontar Jessica Pegula, a norte-americana que esperou 30 anos para atingir as ‘meias’ de um Grand Slam e agora vai na terceira presença nos cinco últimos ‘majors’.A sexta jogadora mundial bateu a compatriota Amanda Anisimova, por 6-2 e 7-6 (7-1), em uma hora e 35 minutos, impedindo a quarta pré-designada e vice-campeã em título de Wimbledon e do Open dos Estados Unidos de tentar chegar pela terceira vez consecutiva à final de um Grand Slam.“Estou muito satisfeita com a minha exibição”, assumiu Pegula, depois de qualificar-se pela primeira vez para as ‘meias’ do Open da Austrália.Se no quadro feminino as semifinalistas não foram necessariamente as esperadas, do lado masculino não houve surpresas… porque Lorenzo Musetti desistiu quando ganhava a Novak Djokovic por 4-6, 3-6 e 3-1.“Senti [a lesão] no início do segundo set. Senti que havia algo estranho na minha perna direita. Continuei a jogar, porque estava a jogar mesmo, mesmo bem, mas sentia a dor a aumentar”, detalhou depois o italiano, descrevendo a sua desistência como “verdadeiramente dolorosa”.O azar do quinto classificado do ranking ATP, que se tornou no primeiro tenista na Era Open a desistir nos quartos de final (ou nas rondas seguintes) de um Grand Slam depois de ter vencido os dois primeiros parciais, foi a sorte de ‘Djoko’.Embora não ganhe um set desde a terceira ronda – beneficiou do abandono, também por lesão, de Jakub Mensik antes do encontro dos ‘oitavos’ -, o recordista de títulos do Grand Slam (24) e de cetros no Open da Austrália (10) avançou para a sua 13.ª semifinal em Melbourne Park.“Apercebi-me das dificuldades dele no início do terceiro set. É um grande azar para ele. Ele foi de longe o melhor jogador hoje e devia ter vencido o encontro. Sinto-me um sortudo”, assumiu o veterano sérvio de 38 anos.