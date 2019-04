Pedro Sousa eliminado na primeira ronda em Barcelona

Lusa Comentários 22 Abr, 2019, 15:01 | Ténis

Vindo da fase de qualificação, Pedro Sousa, 107.º do mundo, entrou bem e venceu o primeiro 'set', por 6-2, mas acabou por perder os dois parciais seguintes para Munar, 57.º, por 6-4 e 6-0, num encontro que demorou uma hora e 49 minutos.



Na segunda vez num quadro principal de um torneio da categoria ATP 500, Pedro Sousa acabou por ser afetado por uma queda, que o obrigou a receber assistência num dedo da mão direita.



Na segunda ronda, Munar vai defrontar o norte-americano Frances Tiafoe, finalista vencido do Estoril Open em 2018.



Ainda em prova está João Sousa, 50.º do 'ranking', que vai defrontar na primeira ronda o argentino Guido Pella, 38.º do mundo, no quarto encontro entre ambos, com o vimaranense a levar vantagem de 2-1 no confronto direto.