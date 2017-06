Pedro Sousa sobe no "ranking" mundial

Mário Aleixo - RTP 19 Jun, 2017, 10:41 | Ténis

Pedro Sousa, que chegou aos quartos de final do Lisboa Belém Open, subiu dois lugares, João Sousa subiu três e Gastão Elias um, enquanto João Domingues caiu 19 posições, para o 19.º posto. Gonçalo Oliveira conquistou 15 lugares, ocupando agora o 294º posto.



No topo da hierarquia, liderada pelo escocês Andy Murray, seguido do espanhol Rafael Nadal e do suíço Stan Wawrinka, segundo e terceiro, respetivamente, a única alteração foi protagonizada pela saída do "top10" do alemão Alexander Zverev, a favor do francês Jo-Wilfried Tsonga, atual 10º.



Johanna Konta sobre



No "ranking" feminino, a britânica Johanna Konta subiu ao sétimo lugar, por troca com a dinamarquesa Caroline Wozniacki, apesar de ter perdido a final do torneio de Nottingham, frente à croata Donna Vekic, agora 5ª.



A alemã Angelique Kerber, a romena Simona Halep e a checa Karolina Pliskova continuam no pódio do circuito WTA, à frente da norte-americana Serena Williams, cuja quarta posição está agora mais ameaçada pela ucraniana Elina Svitolina, agora a apenas 45 pontos.



Michelle Larcher de Brito continua a ser a portuguesa mais bem cotada, no 294º lugar, apesar da queda de 31 posições.