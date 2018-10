Pedro Sousa vence Robredo e garante `quartos` no `challenge` de Barcelona

Lusa Comentários 11 Out, 2018, 18:00 | Ténis

O primeiro 'set' começou com bastante equilíbrio já que ambos os jogadores quebraram o serviço do adversário, entre os quarto e sétimo jogos, de forma consecutiva, com Pedro Sousa a ter serviço na mão para fazer o 4-4, ao oitavo jogo.



O parcial ficou decidido ao 11.º jogo, quando o tenista português fez novo 'break', em 'branco', e serviu para vencer por 7-5.



Na segunda partida, com o resultado fixado em 3-3, ao fim dos primeiros seis jogos, o tenista português quebrou o serviço a Robredo pela primeira vez no 'set', ao sétimo jogo, e, com o seu serviço, fez o 5-3, ficando a apenas um jogo da vitória no encontro. Apesar de ter permitido nova reaproximação no encontro, acabou por vencer por 7-5.



O jogador luso vai jogar o acesso à meia-final do torneio 'challenge' de Barcelona com o argentino Marco Trungelliti, número 129 da hierarquia mundial.