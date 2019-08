Pedro Sousa vence torneio de Meerbusch ao bater sérvio Pedja Krstin

Lusa Comentários 18 Ago, 2019, 19:04 / atualizado em 18 Ago, 2019, 19:07 | Ténis

Pedro Sousa, primeiro cabeça de série e 148.º do `ranking` mundial, venceu o encontro por 7-6 (7-4), 4-6 e 6-3, ao fim de duas horas e 21 minutos, num embate em que foi determinante o triunfo no primeiro `set`, decidido a favor do português no `tie-break`.

Embora o sérvio, de 24 anos e número 239 do mundo, tenha vencido a partida seguinte, Pedro Sousa, 31 anos, fez valer a sua experiência no parcial decisivo e fechou o triunfo no encontro ao segundo `match point` que dispôs.