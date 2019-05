Roland Garros. Roger Federer, Tsitsipas e Nishikori apurados

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Mai, 2019, 07:49 / atualizado em 27 Mai, 2019, 07:49 | Ténis

O suíço Roger Federer, 3.º colocado no "ranking" mundial, regressou ao "major" parisiense ao fim de três anos e, diante o italiano Lorenzo Sonego (73.º ATP), não encontrou grandes dificuldades para assegurar a qualificação para a segunda ronda em três "sets", com o resultado de 6-2, 6-4 e 6-4.



Dez anos depois de conquistar o seu único título em Roland Garros, o helvético precisou de apenas uma hora e 41 minutos no renovado "court" Philippe Chatrier para marcar encontro para a fase seguinte com o alemão Oscar Otte, que eliminou na jornada inaugural o tunisino Malek Jaziri, por 6-3, 6-1, 4-6 e 6-0.



Tal como Federer, o jovem grego Stefanos Tsitsipas, atual campeão do Estoril Open, também teve honras de "court" central, onde eliminou o germânico Maximilian Marterer (110.º ATP), por 6-2, 6-2 e 7-6 (7-4), em uma hora e 48 minutos.



Garantido o triunfo, Tsitsipas, que ocupa o sexto lugar na hierarquia mundial, aos 20 anos, assegurou a qualificação para a segunda ronda, aí defrontando o boliviano Hugo Dellien - vencedor sobre o indiano Prajnesh Gunneswaran (6-1, 6-3, 6-1).



Igualmente apurado para a fase seguinte está o japonês Kei Nishikori, sétimo cabeça de série, que no "court" Suzanne-Lenglen bateu, em cerca de duas horas de encontro, o "wild card" francês Quentin Halys, por 6-2, 6-3 e 6-4. O próximo desafio de Nishikori será com o vencedor do duelo entre o francês Jo-Wilfried Tsonga e o alemão Peter Gojowczyk.



Kerber eliminada pela russa Potapova



Já a ucraniana Elina Svitolina, número 9 do "ranking" WTA, embora tivesse teoricamente uma estreia mais complicada frente à norte-americana Venus Williams, antiga número 1 mundial e detentora de sete títulos do Grand Slam, carimbou facilmente a passagem à segunda ronda, ao vencer por duplo 6-3, em uma hora e 13 minutos.

João Sousa entra em ação



Na competição feminina, enquanto a germânica Angelique Kerber, quinta do "ranking" WTA, causou a primeira surpresa da jornada, ao perder ante a russa Anastasia Potapova, de 18 anos, por 6-4 e 6-2, em pouco mais de uma hora e 10 minutos, as restantes favoritas entraram com o pé direito na terra batida parisiense.A checa Karolina Pliskova, segunda cabeça de série, eliminou a norte-americana Madison Brengle (91.ª WTA), pelos parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora de encontro, e a vice-campeã em título, Sloane Stephens, número 7 da hierarquia mundial, afastou da competição a nipónica Misaki Doi (108.ª WTA), por 6-3 e 7-6 (7-4), após uma hora e meia.A primeira ronda de Roland Garros, que arrancou no último domingo e decorre até dia 9 de junho em Paris, prossegue esta segunda-feira com a entrada em ação do português João Sousa, com estreia marcada frente ao espanhol Pablo Carreño Busta.O dia também será de estreia para o espanhol Rafael Nadal, campeão em título e recordista de vitórias em Paris (11), e o sérvio Novak Djokovic, líder do ‘ranking’ mundial, bem como a norte-americana Serena Williams, que está à procura de tentar conquistar o 24.º ‘major’ da carreira.