Partilhar o artigo Serena Williams bate Alison Riske e apura-se para as meias-finais Imprimir o artigo Serena Williams bate Alison Riske e apura-se para as meias-finais Enviar por email o artigo Serena Williams bate Alison Riske e apura-se para as meias-finais Aumentar a fonte do artigo Serena Williams bate Alison Riske e apura-se para as meias-finais Diminuir a fonte do artigo Serena Williams bate Alison Riske e apura-se para as meias-finais Ouvir o artigo Serena Williams bate Alison Riske e apura-se para as meias-finais

Tópicos:

Serena Williams, Wimbledon,