Simona Halep regressa ao topo do `"ranking" mundial de ténis

Mário Aleixo - RTP Comentários 26 Fev, 2018, 11:24 / atualizado em 26 Fev, 2018, 11:24 | Ténis

No "ranking" feminino, Halep, que começou o ano no primeiro lugar, recuperou a liderança, que era ocupada por Wozniacki desde 29 de janeiro, relegando a dinamarquesa para a segunda posição. A espanhola Garbiñe Muguruza manteve o terceiro posto.



Michelle Larcher de Brito continua a ser a portuguesa mais bem colocada no "ranking", na 360ª posição, depois de ter subido um lugar, relativamente à última semana.

Federar segurou o primeiro lugar

Uma semana depois de ter regressado ao primeiro lugar, Federer continua na liderança, à frente do espanhol Rafael Nadal e do croata Marin Cilic, numa lista em que o francês Jo-Wilfried Tsonga saiu pela primeira vez do top-30 em 10 anos, para o 36º posto.



No sentido contrário, o argentino Diego Schwartzman, que no domingo venceu o torneio do Rio de Janeiro, subiu cinco lugar e estreou-se entre os 20 primeiros, no 18º. O norte-americano Frances Tiafoe, outro vencedor do fim de semana, campeão em Delray Beach, ocupa o 61º posto, após uma subida de 30 lugares.



João Sousa, que esta semana foi eliminado na primeira ronda em Marselha, caiu uma posição, para o 72º posto, à frente de Gastão Elias, que chegou à segunda ronda no Rio de Janeiro e subiu 12 lugares para o 102º, Pedro Sousa ascendeu uma posição para o 121º. João Domingues e Gonçalo Oliveira registaram ligeiras descidas, ocupando os 207º e 263º lugares, respetivamente.