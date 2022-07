Swiatek eliminada por Cornet termina série de 37 triunfos seguidos

A tenista polaca Iga Swiatek, líder do ranking mundial, foi eliminada pela francesa Alizé Cornet na terceira ronda do torneio de Wimbledon, terceiro `Grand Slam` de 2022, quebrando a série de 37 vitórias seguidas no circuito feminino.