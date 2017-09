Taça Davis: João Sousa abre `play-off` entre Portugal e Alemanha

Lusa 14 Set, 2017, 14:15 | Ténis

O sorteio, realizado hoje no Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, ditou que o número um nacional irá defrontar, na sexta-feira, a partir das 11:00, no 'Centralito' do complexo de ténis do Jamor, o segundo jogador mais cotado da equipa visitante.



De seguida, Pedro Sousa, que neste 'play-off' estreia a condição de número dois nacional no 'ranking' mundial, enfrenta o principal tenista alemão, Jan-Lennard Struff, no segundo encontro de singulares da primeira jornada do embate entre Portugal e a Alemanha.



No sábado, a dupla João Sousa e Gastão Elias terá pela frente, no encontro de pares, o duo alemão formado por Yannick Hanfmann e Tim Puetz.



Para o último dia da eliminatória que poderá dar a Portugal o inédito acesso ao Grupo Mundial estão agendados os duelos entre João Sousa e Struff e Pedro Sousa e Cedrik-Marcel Stebe.



A seleção portuguesa, que pode fazer história para o ténis português, é capitaneada por Nuno Marques e composta por João Sousa (57.º), Pedro Sousa (107.º), Gastão Elias (148.º) e João Domingues (184.º).



A formação da Alemanha, que é orientada por Michael Kohlmann e que não contará com os seus três principais tenistas - Alexander Zverev (4.º), Mischa Zverev (27.º) e Philipp Kohlschreiber (34.º) -, é integrada por Jan-Lennard Struff (54.º), Cedrik-Marcel Stebe (90.º), Yannick Hanfmann (136.º) e Tim Puetz (380.º).



O 'play-off' de acesso ao Grupo Mundial da Taça Davis decorre entre sexta-feira e domingo, no 'Centralito', o mais emblemático dos 'courts' de terra batida do complexo de ténis do Jamor.



Esta é a segunda vez que Portugal disputa a ronda de acesso ao principal escalão da maior competição por seleções, depois de uma tentativa falhada em 1994, que terminou com derrota perante a Croácia (4-0), no Lawn Tennis Clube da Foz, no Porto.



Já a Alemanha vai tentar manter-se no Grupo Mundial, no qual está ininterruptamente desde 2005.