Taça Davis: Nuno Marques diz que portugueses viveram dia frustrante na Ucrânia

"Fizemos grandes encontros, estivemos muito bem, com grande atitude, caráter, lutámos imenso, recuperámos de um ‘set’ a zero e foi pena. Foi um dia muito frustrante", confessou à agência Lusa Nuno Marques, depois de João Sousa e Gastão Elias terem cedido em pares e o vimaranense não ter conseguido bater Sergiy Stakhovsky no terceiro encontro de singulares da eliminatória.



Apesar das duas derrotas de hoje, os jogadores portugueses, que não entraram bem e cederam o primeiro ‘set’, tanto no encontro de pares como no de singulares, conseguiram recuperar e levaram a decisão da manutenção ao terceiro parcial, caindo, no entanto, a vitória nas ‘mãos’ da equipa ucraniana.



"Estivemos muito perto, depois de lutar bastante, e podíamos ter virado a eliminatória. Foram, por isso, dois encontros muito frustrantes. Estivemos muito perto mesmo", lamentou Marques.



Depois da derrota na Ucrânia, Portugal ainda pode evitar a descida de divisão na segunda eliminatória do ‘play off' de manutenção do Grupo I da Zona Europa/África, a disputar com a África do Sul, em território nacional, em outubro.



"Ainda é muito cedo para já pensar na ronda com a África do Sul. Mas vamos jogar em casa, nas nossas condições e espero que consigamos o objetivo de nos mantermos no Grupo I", finalizou o capitão português.