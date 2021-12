Ténis. Nuno Borges nos "quartos" do torneio de Antália

Borges, 253.º classificado do ranking mundial e sexto cabeça de série do torneio, impôs-se em dois rápidos "sets" ao turco Yanki Erel, 429.º na hierarquia da ATP, pelos parciais de 6-4 e 6-0, após uma hora e 14 minutos de confronto.Nos "quartos", o tenista português vai defrontar o dominicano Nick Hardt, 351.º do ranking, vencedor do confronto com João Domingues, número 248.º do mundo e terceiro pré-designado, também em dois "sets", por 6-4 e 7-5, em uma hora e 55 minutos de encontro.