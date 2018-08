Vitória de Setúbal vence equipa de sub-23 a fechar a pré-época

Mário Aleixo - RTP Comentários 09 Ago, 2018, 08:43 / atualizado em 09 Ago, 2018, 08:43 | V. Setúbal

Lito Vidigal aponta o caminho do sucesso aos jogadores do V. Setúbal | VFC

Os golos do encontro, realizado no Complexo Desportivo Municipal da Várzea, em Setúbal, foram apontados pelo avançado Mendy e pelo defesa Baba Fernandes.



Nos jogos de pré-época, a equipa treinada por Lito Vidigal venceu oito dos 10 testes realizados: Mansfield Town (Inglaterra), Napredak (Sérvia), Olímpico do Montijo, Loures, Badajoz e Extremadura (ambos de Espanha), Benfica B e Vitória de Setúbal (sub-23). Estoril (derrota por 1-0) e Benfica (empate 1-1) foram os outros adversários.





No campeonato, a estreia do Vitória de Setúbal está marcada para sábado, 16h30, no Estádio do Bonfim, diante do Desportivo das Aves.