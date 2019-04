Benfica com deslocação difícil a Braga, FC Porto abre ronda em Vila do Conde

Lusa Comentários 24 Abr, 2019, 14:15 | 1.ª Liga

Empatados no topo da classificação com 75 pontos, embora os ‘encarnados’ tenham vantagem no confronto direto, Benfica e FC Porto estão novamente obrigados a vencer para continuar na luta pelo título e não deixar fugir o principal rival.



Nesta ronda, a equipa lisboeta parece ter a tarefa mais árdua, já que atua no domingo no terreno do quarto classificado da prova que ainda tenta, pelo menos, terminar o campeonato no último lugar do pódio.



O técnico Bruno Lage, que viu esta semana confirmada a continuidade no comando do Benfica na próxima época mesmo que não vença o campeonato, tem praticamente todo o plantel à sua disposição, numa altura em que a motivação deve estar em ‘alta’ na equipa, já que na última ronda ‘esmagou’ o Marítimo, por 6-0, no Estádio da Luz.



O Benfica ‘caiu’ pela última vez em Braga, em 2014/15, por 2-1, numa temporada em que acabou por alcançar o título nacional.



No Minho, o emblema da Luz procura a sexta vitória seguida na I Liga, e 16.ª nos últimos 17 jogos na prova, num encontro em que vai entrar em campo já sabendo do resultado do FC Porto.



Os campeões nacionais, que não vão poder contar com o avançado brasileiro Fernando Andrade, devido a castigo, abrem a ronda logo na sexta-feira, perante um tranquilo Rio Ave, que segue no oitavo lugar, já sem pretensões europeias e com a manutenção praticamente garantida.



Os ‘dragões’, que na última ronda bateram em casa o Santa Clara, por 1-0, vão tentar chegar ao sétimo triunfo seguido na I Liga e é preciso recuar até 2004 para encontrar a última derrota do FC Porto em Vila do Conde, por 1-0, num ano que chegou à conquista do campeonato.



A oito pontos da dupla da frente, o Sporting recebe no sábado o europeu Vitória de Guimarães e pode reforçar o terceiro posto, caso vença os minhotos e o Sporting de Braga tropece perante o Benfica.



Borja, que esteve lesionado, poderá regressar às escolhas do holandês Marcel Keizer, assim como guarda-redes Renan e o avançado Raphinha, que falharam a deslocação ao campo do Nacional (1-0), no último fim de semana, por castigo.



O avançado holandês Bas Dost, que não joga desde 15 de março, devido a problemas físicos, também poderá regressar ao Estádio José Alvalade, assim como Wendel, que esteve a contas com um processo disciplinar.



Baixa certa é o médio sérvio Gudelj, que terá de cumprir um jogo de castigo, por ter alcançado o limite de cartões amarelos.



Na outra ponta da tabela, em que o Feirense já está despromovido, destaque o duelo de domingo entre Desportivo de Chaves e Nacional, antepenúltimo e penúltimo classificado, respetivamente.