Brahimi fez treino integrado condicionado a dois dias da visita a Tondela

O internacional argelino, que se lesionou há uma semana, no encontro com a Roma, para a Liga dos Campeões (derrota do FC Porto, por 2-1) realizou “treino integrado condicionado”, depois de nos dois últimos dias se ter limitado a trabalho condicionado e ginásio.



Além de Brahimi, constam do boletim clínico dos ‘dragões’ o médio Danilo, que fez tratamento e trabalho no ginásio, e os avançados Marega, em tratamento, e Aboubakar, que fez treino condicionado e ginásio.



Ausente da sessão esteve o lateral esquerdo brasileiro Jorge, que trabalhou com a equipa B.



O FC Porto volta a treinar na quinta-feira, a partir das 11h00, no Centro de Treinos PortoGaia, novamente à porta fechada. Depois do apronto, o treinador Sérgio Conceição dará uma conferência de imprensa para abordar a partida com os tondelenses, às 12h30.



Os portistas, que lideram a I Liga, com mais um ponto do que o Benfica, jogam em Tondela na sexta-feira, a partir das 21h15, em jogo da 23.ª jornada da prova.