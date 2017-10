Bruno Fernandes eleito melhor jogador de setembro da I Liga

Lusa 19 Out, 2017, 19:23 | 1.ª Liga

Os resultados da votação, promovida através da Internet pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), mostram que o médio do Sporting obteve 23,1% dos votos, com o camaronês Vincent Aboubakar, do FC Porto, a reunir 15,1% das preferências e o argelino Yacine Brahimi, também dos ‘dragões’, no terceiro posto, com 11,1%.



Bruno Fernandes conquistou ainda o troféu de golo do mês pelo segundo na vitória caseira contra o Tondela, na nona jornada (2-0).



Na II Liga, o brasileiro Galeno, do FC Porto B, venceu o prémio de melhor jogador do mês com 16,3%, à frente de Thiago Santana, do Santa Clara (12,2%), e de Dieguinho, do Cova da Piedade (6,1%).



O técnico do Marítimo, Daniel Ramos, recebeu 51% dos votos entre os treinadores, com Sérgio Conceição no segundo lugar (37%) e Jorge Jesus no último lugar do pódio, com 12%.



Nos prémios por posição, Charles, do Marítimo, foi votado melhor guarda-redes, com o colega de equipa Bebeto eleito melhor defesa, Danilo Pereira, do FC Porto, como melhor médio, e Moussa Marega, também dos ‘azuis e brancos’, escolhido como avançado do mês.