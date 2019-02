Clássico entre FC Porto e Benfica disputa-se no sábado, 2 de março

Lusa Comentários 20 Fev, 2019, 16:01 | 1.ª Liga

O jogo entre o líder do campeonato e o segundo classificado, separados por um ponto, tem início marcado para as 20h30, no Estádio do Dragão, no Porto.



O Sporting de Braga, terceiro classificado, joga no domingo, em casa do Rio Ave, no mesmo dia em que o Sporting, quarto posicionado, recebe o Portimonense, de acordo com o programa da 24.ª ronda, divulgado hoje no site oficial da Liga de clubes.