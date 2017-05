Danilo ainda condicionado nos treinos do FC Porto

Lusa 11 Mai, 2017, 15:28 | 1.ª Liga

De acordo com a nota publicada no sítio dos ‘dragões’ na Internet, o médio Danilo continua a ser o único jogador entregue aos cuidados do departamento médico do clube, tendo realizado, tal como na sessão de quarta-feira, treino integrado condicionado.



Os portistas regressam ao trabalho na sexta-feira, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, com uma sessão à porta fechada. Pelas 12:30, o treinador Nuno Espírito Santo fará, em conferência de imprensa, a antevisão do jogo com os pacenses.



Com duas jornadas por disputar e seis pontos em jogo, o FC Porto segue na segunda posição a cinco pontos do líder Benfica, que no sábado pode festejar a conquista do tetracampeonato caso vença na receção ao Vitória de Guimarães (4.º classificado)



O FC Porto recebe o Paços de Ferreira (12.º posicionado), no domingo, pelas 18:00, em jogo que assinala a despedida da época no Estádio do Dragão. Na última ronda os portistas deslocam-se a Moreira de Cónegos.