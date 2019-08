Danilo continua ausente no FC Porto

Lusa Comentários 11 Ago, 2019, 18:39 | 1.ª Liga

De acordo com o emblema portista, o médio tem uma mialgia no gémeo da perna direita e efetuou tratamento e trabalho de ginásio, um dia depois do desaire por 2-1 perante o Gil Vicente, no arranque da I Liga.



Danilo falhou o encontro em Barcelos e está em dúvida para o embate com o Krasnodar. Na primeira mão, os ‘dragões’ foram à Rússia vencer por 1-0.



Na segunda-feira, o FC Porto tem uma sessão agendada para as 17:00, no Estádio do Dragão, e, após o treino, o técnico Sérgio Conceição irá fazer a antevisão do jogo com o Krasnodar, em conferência de imprensa.