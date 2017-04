Danilo é o único limitado no FC Porto na véspera do jogo em Chaves

Lusa 28 Abr, 2017, 18:06 | 1.ª Liga

De acordo com a nota publicada no sítio dos `dragões`, à exceção de Danilo, todo o plantel treinou às ordens do treinador Nuno Espírito Santo e está disponível para a partida em Chaves.

Com a integração em pleno no treino de quinta-feira do avançado mexicano Jesús Corona, o médio Danilo Pereira, suturado no joelho esquerdo com nove pontos, passa a ser o único caso clínico do plantel portista.

Falhada na última ronda a aproximação ao líder Benfica, após o empate em casa com o Feirense (0-0), o FC Porto, com 69 pontos, segue na segunda posição a três dos `encarnados`, enquanto o Desportivo de Chaves é oitavo, com 37.

O encontro no Estádio Manuel Branco Teixeira terá início pelas 20:30 de sábado e será dirigido pelo árbitro Carlos Xistra, da Associação de Futebol de Castelo Branco.