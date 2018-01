FC Porto confirma chegada de Majeed Waris

Inês Geraldo - RTP 19 Jan, 2018, 20:20 / atualizado em 19 Jan, 2018, 20:21 | 1.ª Liga

Dada como certa há alguns dias, a contratação do avançado Majeed Waris foi confirmado pelo FC Porto. O internacional galês chega à cidade invicta por empréstimo do Lorient, da Liga Francesa.







O jogador de 26 anos, que chegou na manhã desta sexta-feira, vai jogar emprestado ao FC Porto até ao fim da época, altura em que os Dragões poderão comprar o passe do avançado ganês.



Majeed Waris começou a carreira na Suécia, no BK Hacken, tendo-se mudado para o Spartak de Moscovo na temporada 2012/13. Sem grande utilização no clube russo, Maris esteve emprestado ao Valenciennes, antes de se juntar ao Trabzonspor.



Vinte e nove jogos e quatro golos depois, o ganês regressou a França para jogar pelo Lorient. Em mais de 70 partidas pelo emblema gaulês, Waris marcou 24 golos. O avançado é internacional pela seleção do Gana. Participou no Mundial 2014, no Brasil, e leva 31 jogos e quatro golos marcados.