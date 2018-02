FC Porto de regresso aos treinos com Marcano e André André condicionados e sem Danilo

lUSA 05 Fev, 2018, 17:13 / atualizado em 05 Fev, 2018, 17:15 | 1.ª Liga

De acordo com a nota publicada no sítio dos ‘dragões’, Iván Marcano e André André, este último mais perto da recuperação, realizaram trabalho de ginásio e treino condicionado, enquanto Danilo foi submetido apenas a tratamento.



Os portistas voltam a treinar pelas 11h00 de terça-feira, no Olival, à porta fechada. A partir das 12h30, em conferência de imprensa, o treinador Sérgio Conceição fará a antevisão do clássico com o Sporting.



O FC Porto recebe o Sporting pelas 20h15 de quarta-feira, no Estádio do Dragão, em encontro referente à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. O jogo da segunda mão está marcado para as 15h00 de 18 de abril, em Alvalade.