FC Porto e Benfica tentam chegar-se à frente na I Liga

Lusa Comentários 01 Set, 2019, 10:40 | 1.ª Liga

A ronda está já marcada pelo desaire de sábado dos ‘leões’ com o Rio Ave (3-2), num jogo em que os vila-condenses beneficiaram de três grandes penalidades, e pela liderança isolada do recém-promovido Famalicão, que venceu em casa do Desportivo das Aves, igualmente por 3-2.



‘Dragões’ e ‘águias’ tentam assim chegar-se à frente, sendo que os ‘azuis e brancos’ têm a tarefa aparentemente mais facilitada, ao receberem o Vitória, enquanto os ‘encarnados’ vão a Braga jogar frente a um conjunto cansado, mas motivado com o recente apuramento para a fase de grupos da Liga Europa.



Além destes dois jogos, a ronda completa-se com o embate entre Tondela e Santa Clara.