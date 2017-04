FC Porto iniciou preparação da visita a Chaves sem Corona e Danilo

Lusa 25 Abr, 2017, 15:48 | 1.ª Liga

Após um dia de folga, a seguir ao empate de domingo em casa com o Feirense (0-0), o técnico Nuno Espírito Santo continuou sem poder continuar com o mexicano, a recuperar de uma entorse no tornozelo esquerdo, e está sem Danilo.



"O avançado mexicano fez trabalho de ginásio, treino condicionado e tratamento à lesão sofrida no treino que antecedeu a receção ao Feirense, enquanto o médio português efetuou tratamento à lesão sofrida durante o jogo de domingo", refere o clube na sua página oficial.



O médio internacional português teve que ser suturado com nove pontos no joelho esquerdo, face a uma entrada que sofreu no jogo com o Feirense, e está em dúvida para o jogo de sábado, com início às 20:30.



Na sessão de trabalho de hoje, no Olival, o treinador do FC Porto chamou sete futebolistas da equipa B, Mouhamed Mbaye, Fernando Fonseca, Raul Soares, Jorge Fernandes, João Cardoso, Inácio e Tony Djim.



A equipa portista volta a treinar na quarta-feira no Olival, às 10:00, numa sessão com os primeiros 15 minutos abertos à imprensa.



O FC Porto, que visita o Chaves (8.º classificado), é segundo classificado na I Liga, com 69 pontos, a três pontos do líder Benfica, quando faltam quatro jornadas para o final do campeonato.