FC Porto na máxima força para a visita no domingo ao `aflito` Moreirense

Lusa 20 Mai, 2017, 16:40 | 1.ª Liga

Hoje, no centro de estágios do Olival, o técnico Nuno Espírito Santo contou com todos os jogadores, sem lesionados ou castigados, para um jogo em que o treinador portista disse que vai utilizar o "melhor onze possível".



Para o FC Porto, o segundo lugar, atrás do campeão Benfica, e o acesso direto à Liga dos Campeões, estão definidos, enquanto o Moreirense tenta, numa luta com Tondela e Arouca, garantir a manutenção no escalão principal do futebol português.



O jogo entre Moreirense (16.º, com 30 pontos) e FC Porto (2.º, 76), em Moreira de Cónegos, tem início às 18:00 de domingo, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.



Os dois outros em que decide a descida também têm início às 18:00 de domingo, de acordo com os regulamentos, com o Tondela (17.º, 29 pontos) a receber o Braga, e o Arouca (15.º, 32) a visitar o Estoril.