FC Porto oficializa contratação de Luis Díaz

RTP Comentários 10 Jul, 2019, 19:07 / atualizado em 10 Jul, 2019, 19:21 | 1.ª Liga

O FC Porto oficializou a chegada do avançado Luis Díaz ao clube azul e branco nas suas plataformas. O jogador colombiano vai vestir a camisola 7 e assinou um contrato válido por cinco temporadas.









Aos 22 anos, Luis Díaz sai do Junior Barranquilla para ter a primeira experiência no futebol europeu."No Junior Barranquilla, Luis Díaz sagrou-se bicampeão colombiano e as performances individuais despertaram o interesse de Carlos Queiroz, selecionador da Colômbia, que rapidamente começou a incluí-lo nas convocatórias dos 'Cafeteros'", pode ler-se no site oficial do FC Porto.O jogador esteve presente na Copa América 2019, que a Colômbia disputou no Brasil. Luis Díaz é mais um reforço para Sérgio Conceição que já conta com Nakajima e Zé Luís.