FC Porto prepara Portimonense sem Alex Telles e André André

Lusa 18 Set, 2017, 16:49 | 1.ª Liga

O lateral esquerdo brasileiro efetuou treino de recuperação e tratamento à mialgia de esforço no adutor direito, enquanto o médio português, que substituiu Alex Telles no desafio, aos 80 minutos, viu confirmada a entorse do tornozelo esquerdo e limitou-se a fazer tratamento.

A sessão de trabalho, que decorreu no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, não contou com o jovem defesa Diogo Dalot, que voltou a evoluir com a equipa B.

A preparação para o desafio de sexta-feira (20h30) em casa frente ao Portimonense, da sétima jornada da I Liga, prossegue terça-feira, às 17h00, novamente no Olival, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Entretanto, o FC Porto revelou que Brahimi foi convocado para a seleção a Argélia que visita 7 de outubro os Camarões, de Aboubakar, num jogo apenas para cumprir calendário, já que ambos estão já sem hipóteses de qualificação para o Mundial2018.