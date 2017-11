FC Porto procura consolidar liderança da I Liga

Lusa 04 Nov, 2017, 10:13 | 1.ª Liga

Num encontro marcado para as 20:30, os ‘dragões’, que estão no topo da tabela com 28 pontos, mais dois do que o Sporting, vão tentar manter o registo 100 por cento vitorioso nos jogos em casa, em que tem 21 golos marcados e três sofridos em cinco partidas.



Sérgio Conceição não vai poder contar com os brasileiros Otávio e Soares nem com o maliano Marega, que tem oito golos no campeonato, com o trio de lesionados a criar dificuldades ao técnico no ataque, no qual poderá figurar o brasileiro Galeno, da equipa B.



Por seu lado, o Belenenses de Domingos Paciência chega ao Estádio do Dragão em posição europeia, no sexto posto, e moralizado com a vitória na última jornada, na receção ao Moreirense (3-0).



Os lisboetas atravessam um bom momento no campeonato, com quatro vitórias e uma derrota, com o Tondela (2-0), nos últimos cinco jogos, e podem mesmo igualar o Marítimo, que só joga domingo, no quinto lugar.



Ainda hoje, o ‘aflito’ Moreirense recebe o Portimonense (16h00), o Tondela recebe o Boavista à mesma hora e o lanterna-vermelha Estoril-Praia procura sair da zona de descida na receção ao Rio Ave (18h15).