FC Porto recebe Chaves na entrada em cena dos `grandes` na Taça da Liga

14 Set, 2018, 09:33 / atualizado em 14 Set, 2018, 09:34 | 1.ª Liga

No jogo com início marcado para as 20:30, no Estádio do Dragão, é possível que o treinador Sérgio Conceição poupe alguns dos habituais titulares, sendo que não poderá contar com os lesionados Soares e Aboubakar.



Em 17 visitas ao FC Porto, uma para a Taça de Portugal e as restantes em jogos do campeonato, a equipa do Desportivo de Chaves perdeu sempre.



O FC Porto é o primeiro ‘grande’ a entrar em cena, com o detentor do troféu, o Sporting, a jogar apenas no domingo, dia em que recebe o Marítimo (20:00), enquanto o Benfica, recordista de vitórias na Taça da Liga, com sete em 11 edições, joga no sábado em casa com o Rio Ave (18:00).



A terceira fase da competição conta com quatro grupos de quatro equipas, com FC Porto, Benfica, Sporting e Sporting de Braga em grupos distintos. Os vencedores dos agrupamentos seguem para a ‘final four’, marcada para Braga.



No Grupo A, encontram-se Benfica, Desportivo das Aves, Rio Ave e Paços de Ferreira, no B, Sporting de Braga, Vitória de Setúbal, Tondela e Nacional, no C, FC Porto, Belenenses, Varzim e Desportivo de Chaves e, no D, Sporting, Feirense, Marítimo e Estoril Praia.



Nas meias-finais, o vencedor do Grupo A defronta o primeiro do Grupo C e a equipa que triunfar no B encontrará a vencedora do D.



Taça da Liga - 1.ª jornada da 3.ª fase:



- Sexta-feira, 14 set:



FC Porto – Desportivo de Chaves, 20:30.



- Sábado, 15 set:



Paços de Ferreira – Desportivo das Aves, 15:30.



Benfica – Rio Ave, 18:00.



Sporting de Braga – Tondela, 20:30.



- Domingo, 16 set:



Nacional – Vitória de Setúbal, 15:00.



Varzim – Belenenses, 17:30.



Sporting – Marítimo, 20:00.



- Segunda-feira, 17 set:



Estoril Praia – Feirense, 20:15.