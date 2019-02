FC Porto triunfa sobre o Tondela e mantém liderança na Liga Portuguesa

Inês Geraldo - RTP Comentários 22 Fev, 2019, 23:22 | 1.ª Liga

A partida começou com o domínio do FC Porto que logo aos dois minutos viu Cláudio Ramos fazer uma grande defesa a cabeceamento de Felipe, após pontapé de canto. Os Dragões chegaram ao primeiro golo da noite por intermédio de Pepe.





O internacional português aproveitou uma bola cortada na área beirã e após recepção de Herrera, o defesa rematou à meia-volta para bater Cláudio Ramos. Festa azul e branca em Tondela, com Pepe a regressar aos golos com a camisola do Dragão.





A equipa de Pepa deu o primeiro sinal de perigo depois do quarto de hora, por Xavier, que rematou para defesa fácil de Iker Casillas. Adrián López tentou o 2-0 com um cabeceamento que saiu ao lado e Tomané teve nos pés a melhor oportunidade do Tondela na primeira parte.





O avançado da equipa beirã passou bem por Felipe no um para um, entrou na área do FC Porto e rematou forte para uma defesa apertada de Casillas. Até ao fim dos primeiros 45 minutos, de destacar dois remates de Fernando Andrade que não tiveram sucesso.





A segunda parte começou com um dos golos desta jornada. Óliver Torres aproveitou uma bola cortada pela defesa do Tondela e ensaiou um remate de primeira, fora da área, para um grande golo. A bola ainda bateu no poste da baliza de Cláudio Ramos antes de embater nas redes.





A seguir, o guarda-redes do Tondela ainda teve de se estirar para evitar um autogolo de Ricardo Costa a cruzamento de Adrián López mas não conseguiu evitar o 3-0. Aos 74 minutos, Herrera aproveitou um passe atrasado de Brahimi para bater e matar de vez o jogo, com três golos sem resposta.





Já perto do fim da partida André Pereira tentou alvejar a baliza do Tondela mas não acertou no alvo. No fim, uma vitória justa e que espelha o domínio do FC Porto na partida. Com este resultado, os Dragões somam 57 pontos e garantem que recebem o Benfica, na próxima semana, no primeiro lugar da Liga Portuguesa.