Héctor Herrera e Corona de regresso ao FC Porto

Lusa 13 Nov, 2017, 16:40 | 1.ª Liga

De acordo com a nota publicada no sítio dos ‘dragões’, apesar de a seleção mexicana defrontar hoje, às 19:45, a Polónia, na Arena Gdánsk, os dois jogadores já foram dispensados, sendo que, no caso de Herrera, tal sucedeu por motivo de lesão.



O médio mexicano fez trabalho de recuperação no ginásio, juntando-se assim no boletim clínico aos brasileiros Soares e Otávio e ao maliano Marega, que receberam tratamento e estiveram também no ginásio.



Ausentes, devido aos trabalhos das respetivas seleções, estão ainda José Sá, Ricardo e Danilo (Portugal), Diogo Dalot (Portugal sub-21), Reyes e Layún (México), Maxi Pereira (Uruguai), Aboubakar (Camarões) e Brahimi (Argélia).



Para atenuar as várias ausências, o treinador Sérgio Conceição chamou os jogadores da equipa B Galeno e André Pereira, que já têm sido presença habitual no grupo principal.



O plantel portista regressa aos treinos pelas 10h00 de terça-feira, novamente no Olival, em Vila Nova de Gaia, com uma sessão a decorrer à porta fechada.



O FC Porto recebe o Portimonense pelas 20h30 de sexta-feira, no Estádio do Dragão, em jogo relativo aos 16 avos de final da Taça de Portugal.