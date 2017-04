Jonas falha dérbi com o Sporting

RTP 22 Abr, 2017, 19:37 / atualizado em 22 Abr, 2017, 19:58 | 1.ª Liga

Dúvida desde a última partida que o Benfica jogou no Estádio da Luz, frente ao Marítimo, está confirmada a ausência de Jonas no dérbi. Rui Vitória opta assim por juntar Rafa Silva a Mitroglou no ataque dos encarnados, com Franco Cervi a suprir a ausência do goleador brasileiro.



Este é o onze inicial do Benfica: Ederson, Nélson Semedo, Luisão, Lindelof, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Salvio, Franco Cervi, Rafa Silva e Kostas Mitroglou.





No lado do Sporting, Jorge Jesus surpreendeu com a entrada de Paulo Oliveira, a jogar ao lado de Coates no centro da defesa. Jefferson vai ser o lateral, com Bruno César a continuar no lado esquerdo do ataque. Alan Ruiz e Bas Dost vão formar a dupla de ataque.Este é o onze inicial do Sporting: Rui Patrício, Schelotto, Coates, Paulo Oliveira, Jefferson, William Carvalho, Adrien Silva, Bruno César, Gelson Martins, Alan Ruiz e Bas Dost.O dérbi entre Sporting e Benfica começa às 20h30. Pode seguir as incidências da partida aqui, no site da RTP