O dérbi eterno joga-se este sábado entre Sporting e Benfica. No jogo mais icónico do futebol português, Leões e águias vaõ defrontar-se com objetivos diferentes no campeonato. A equipa de Rui Vitória lidera a Liga Portuguesa e procura manter o primeiro lugar frente a um Sporting que completa o pódio e aspira a conseguir um lugar que apure diretamente a turma de Alvalade para a Liga dos Campeões. Um jogo que fica marcado pelo ambiente crispado que se vive no futebol português e com os acontecimentos desta madrugada que levaram ao atropelamento fatal de um adepto do Sporting junto ao Estádio da Luz. A partida tem início às 20h30. Pode seguir as incidências do jogo aqui no site da RTP e ouvir o relato em direto da Antena 1. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.