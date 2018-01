José Couceiro quer vencer Moreirense para deixar zona de descida

Lusa 14 Jan, 2018, 16:22 / atualizado em 14 Jan, 2018, 16:23 | 1.ª Liga

"Este jogo é importante porque o Moreirense é um adversário direto, mas não é nada decisivo. É verdade que só dependemos de nós para sair da zona de descida. É um incentivo para nós, como para o Moreirense, que também só depende de si para o conseguir", lembrou em conferência de imprensa José Couceiro.



O técnico do conjunto setubalense revelou que a sua equipa está a e encarar o embate com o Moreirense, na segunda-feira (19h00), da mesma forma que fez com o Tondela (1-1).



"Jogar em Moreira de Cónegos não é fácil. O maior obstáculo é a equipa adversária, esperamos um jogo difícil e equilibrado frente a uma equipa que tem os mesmos objetivos que nós. Como em Tondela, na jornada anterior, este é um jogo de seis pontos", referiu.



José Couceiro sublinhou a necessidade se atuar de forma consistente, de forma a obter um resultado positivo.



"Trata-se de um adversário diferente, mas, em termos de abordagem ao jogo, nada muda. Quem for mais intenso e, noutras fases do jogo, mais estável tem mais probabilidade de vencer o jogo", afirmou.



Já sem o defesa César e o avançado Vasco Costa, jogadores que rescindiram na sexta-feira contrato com o clube, o treinador continua sem contar com os lesionados José Semedo, Nenê Bonilha e Yannick Djaló.



Na segunda-feira, o Moreirense, 16.º classificado da I Liga de futebol, com 14 pontos, recebe o Vitória de Setúbal, 17.º, com 12, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, pelas 19h00 horas, em jogo da 18.ª jornada da I Liga de futebol.