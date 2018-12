Partilhar o artigo Montero regressa aos convocados do Sporting para receção ao Desportivo das Aves Imprimir o artigo Montero regressa aos convocados do Sporting para receção ao Desportivo das Aves Enviar por email o artigo Montero regressa aos convocados do Sporting para receção ao Desportivo das Aves Aumentar a fonte do artigo Montero regressa aos convocados do Sporting para receção ao Desportivo das Aves Diminuir a fonte do artigo Montero regressa aos convocados do Sporting para receção ao Desportivo das Aves Ouvir o artigo Montero regressa aos convocados do Sporting para receção ao Desportivo das Aves

Tópicos:

Bruno Gaspar Médios Bruno Fernandes Wendel Petrovic Gudelj Bruno César Acuña Avançados Nani Diaby Bas Dost Jovane Cal, Desportivo Aves º, Estádio Alvalade, Renan, Ristovski Battaglia,