Paulinho fez primeiro treino como jogador do FC Porto

Lusa 22 Jan, 2018, 17:48 | 1.ª Liga

Depois da estreia no domingo do também reforço Majeed Waris, hoje foi o dia da estreia de Paulinho, com o médio brasileiro e restante plantel a terem a visita de crianças de um colégio da cidade do Porto.

Paulinho ingressa no FC Porto, depois de ter marcado três golos em 22 jogos oficiais ao serviço do Portimonense na primeira metade da presente temporada.

Na sessão, em que continuaram ausentes os lesionados Otávio e Fabiano, a equipa prosseguiu a preparação para o `clássico`, mas teve também uma manhã diferente, com os jovens estudantes a cantarem as janeiras aos jogadores e à equipa técnica.

Otávio, lesionado desde dezembro, fez mais uma vez treino condicionado, enquanto o guarda-redes Fabiano fez treino integrado condicionado, com o clube a indicar ainda que Diogo Dalot esteve de folga, juntamente com a equipa B.

A equipa volta a treinar na terça-feira, no Estádio do Dragão, às 17h30, seguindo-se a habitual conferência de imprensa (19h00) de Sérgio Conceição de antevisão do jogo com os `leões`.

O FC Porto defronta o Sporting na quarta-feira, às 20h45, em jogo das meias-finais da Taça da Liga, no Estádio Municipal de Braga.