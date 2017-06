Sérgio Conceição é o novo treinador do FC Porto

RTP 08 Jun, 2017, 16:37 / atualizado em 08 Jun, 2017, 17:39 | 1.ª Liga

Depois de vários dias de especulação, Sérgio Conceição foi oficializado como treinador do FC Porto. O técnico rescindiu contrato com o Nantes na última terça-feira, ficando disponível para assumir o comando técnico do FC Porto.



A confirmação da chegada de Sérgio Conceição perfila-se como um regresso ao Dragão, depois de o treinador de 42 anos ter representado a equipa azul e branca como jogador. O técnico vai assinar com os Dragões por duas épocas com mais um ano de opção.



Num comunicado enviado à CMVM, o FC Porto confirmou a chegada de Sérgio Conceição ao clube.



“A FC Porto–Futebol SAD (…) vem informar o mercado que chegou a acordo com Sérgio Paulo Marceneiro Conceição para a celebração de um contrato de trabalho, como treinador da sua equipa principal de futebol, para as épocas desportivas de 2017/18 e 2018/19”, pode ler-se no comunicado portista.



Após confirmada a contratação do treinador português para o comando técnico do FC Porto, Sérgio Conceição mostrou-se orgulhoso por regressar ao Dragão.

Amor ao Dragão decisivo para assinar







O técnico já foi apresentado e garante que o regresso se deve ao amor que sente pelo clube. Sérgio Conceição lembrou a ascensão na carreira enquanto jogador e treinador e dedicou os seus sucessos aos pais.



Sérgio Conceição adiantou que não quer falar do passado e anunciou uma nova era no FC Porto. Afirmando-se como um técnico que não é melhor nem pior que os antecessores, Sérgio Conceição disse que quer vencer sempre todos os jogos.



Pinto da Costa deu as boas-vindas ao treinador de 42 anos e lembrou a carreira que teve enquanto jogador do FC Porto. O presidente dos Dragões elogiou a garra do novo técnico.



"Tive o prazer, desde tenra idade, de conviver com o Sérgio Conceição, como atleta do FC Porto. Atleta exemplar, foi sobretudo um exemplo de dedicação e amor ao clube e a uma camisola", declarou Pinto da Costa.

Carreira sempre ligada aos relvados







Na época seguinte (2015/16), Conceição mudou-se para Guimarães para treinar o Vitória local, substituindo Armando Evangelista. A experiência durou apenas uma época e após a saída, o técnico de 42 anos aventurou-se na primeira experiência no estrangeiro.



Contratado pelo FC Nantes para manter a equipa na primeira divisão francesa, Sérgio Conceição levou o clube ao sétimo lugar da Ligue 1, ficando a apenas oito pontos dos lugares de qualificação europeia, retirando o clube dos lugares de despromoção.

Foto: Sérgio Conceição representou o FC Porto enquanto jogador - José Manuel Ribeiro - Reuters



Como jogador, Sérgio Conceição teve passagens pelo Penafiel, Leça, Standard Liége e PAOK. No entanto, o extremo ganhou maior notoriedade no FC Porto e em Itália, onde representou a Lazio de Roma e o Inter de Milão.



Venceu vários títulos, do quais se destacam três Ligas Portuguesas, uma Taça de Portugal, uma Liga Italiana, duas taças de Itália, uma Taça das Taças e uma Supertaça europeia.



