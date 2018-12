Sérgio Conceição multado pela expulsão no Bessa

Lusa Comentários 04 Dez, 2018, 18:38 / atualizado em 04 Dez, 2018, 18:41 | 1.ª Liga

O CD, a cuja decisão a Lusa teve acesso, multou Conceição em 765 euros por se ter dirigido aos elementos do banco da equipa adversária de forma incorreta após o golo da vitória do FC Porto (1-0), o que "provocou um confronto entre jogadores e elementos oficiais de ambas as equipas, conforme é relatado no relatório do árbitro".

O órgão entende que Sérgio Conceição não infringiu o artigo 140.º do regulamento disciplinar, que prevê penas de suspensão entre oito dias e três meses quando ocorrem protestos ou comportamentos incorretos dirigidos contra a equipa de arbitragem.

Já o diretor geral dos `dragões`, Luís Gonçalves, expulso por protestos contra a arbitragem, foi suspenso por 16 dias e multado em 765 euros.

O FC Porto segurou a liderança da I Liga com dois pontos de vantagem sobre o Sporting, graças à vitória sobre o Boavista no Estádio do Bessa, alcançada no domingo, com um golo de Hernâni no período de compensação (90+5 minutos).

Sérgio Conceição não compareceu na conferência de imprensa após o jogo, como forma de protesto contra a expulsão.