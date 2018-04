Soares Dias no Benfica-Porto

Lusa Comentários 15 Abr, 2018, 10:43 | 1.ª Liga

Soares Dias, de 38 anos, vai arbitrar pela sexta vez um embate entre 'águias' e 'dragões', o quarto no Estádio da Luz, em Lisboa, naquele que será o seu 15.º jogo entre 'grandes'.



O árbitro da associação do Porto, que vai hoje ter o apoio de Tiago Martins no videoárbitro (VAR), estreou-se em embates entre Benfica e FC Porto, no palco 'encarnado', em 20 de março de 2012, na vitória das 'águias' por 3-2, nas meias-finais da Taça da Liga.



Duas épocas depois, em 2013/14, esteve em nova vitória caseira do Benfica frente aos 'dragões', por 2-0, antes de arbitrar os dois clássicos da edição 2015/16 da I Liga, que o FC Porto venceu, por 1-0 no seu terreno e 2-1 no Estádio da Luz.



Na época passada, Soares Dias dirigiu o empate 1-1 entre FC Porto e Benfica, no Estádio do Dragão, da 10.ª jornada do campeonato.



O tetracampeão e líder Benfica, com 74 pontos, recebe o FC Porto, segundo com 73, a partir das 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa.



O dérbi lisboeta entre Sporting, quarto com os mesmos 68 pontos do Sporting de Braga, e Belenenses, 11.º com 33, marcado para as 20:15, no Estádio do Restelo, também em Lisboa, vai ser arbitrado por Bruno Paixão, da associação de Setúbal, contando com João Capela no VAR.